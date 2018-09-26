Maserati построила «бунтарский» Ghibli

Заказать Maserati Ghibli особой серии можно будет с любой доступной для седана силовой установкой: бензиновыми моторами 3.0 V6 мощностью 350 и 430 сил, а также 275-сильным дизелем. Особенностями машин серии Ribelle станут эксклюзивные 19-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и двухцветная отделка салона.
Maserati Ghibli Ribelle получат черные дверные панели с красными подлокотниками, спортивный руль с отделкой кожей и подрулевыми лепестками, спортивные сиденья с функцией памяти и электрорегулировками в 12 направлениях, а также табличку с названием версии и порядковым номером автомобиля в серии.
В прошлом году Maserati представила «очень черную» версию Ghibli под названием Nerissimo для США и Канады. Такие седаны получили черный окрас кузова, черную глянцевую отделку 20-дюймовых колес, красные тормозные суппорта, а также спортивные сиденья, обшитые черной кожей с красной прострочкой.