Maserati построила «бунтарский» Ghibli

Maserati Ghibli Ribelle получат черные дверные панели с красными подлокотниками, спортивный руль с отделкой кожей и подрулевыми лепестками, спортивные сиденья с функцией памяти и электрорегулировками в 12 направлениях, а также табличку с названием версии и порядковым номером автомобиля в серии.