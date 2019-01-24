Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:31

Карлос Гон покинул пост руководителя Renault

Совет директоров Renault уже выбрал топ-менеджеров, которые заменят Гона

Находящийся в заключении в ожидании суда Карлос Гон подал в отставку с поста руководителя компании Renault. Об этом сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. Ранее Гон был уволен с аналогичной должности в Nissan.
Загрузка...

Топ-менеджер подал в отставку вечером 23 января. Ранее стало известно, что Гона может уволить совет директоров, экстренное собрание которого было назначено на 24 января.

Идейный вдохновитель и создатель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi находится в заключении в ожидании суда. Его арестовали в ноябре прошлого года. Гон обвиняется в использовании активов компании в личных целях и занижении своей премии в отчете для фондовой биржи. По информации Automotive News, Гон с 2010 по 2014 год не предоставил информацию о доходах на сумму пять миллиардов иен (44,4 миллиона долларов). Если Гона признают виновным, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Новый руководитель Renault Тьери Боллоре

В начале января Гон выступил с заявлением, отвергающим обвинения японской прокуратуры. Неделю спустя прокуратура выдвинула новые обвинения — что он не известил совет директоров о получении вознаграждения от компании Nissan-Mitsubishi BV (голландской компании, занимающейся интеграцией структур Mitsubishi и Nissan).

Суд дважды отказал Гону в освобождении под залог, мотивировав это опасением, что Гон может покинуть Японию и влиять на свидетелей. Вероятно, судебные слушания начнутся примерно через полгода — и это время Карлос Гон будет находиться в тюрьме.

Новый председатель совета директоров Renault, руководитель компании Michelin Жан-Доминик Сенар

Загрузка...

Собравшийся сегодня утром совет директоров компании Renault принял решение изменить организационную структуру, разделив должности руководителя компании и председателя совета директоров. На собрании были выбраны новые топ-менеджеры, которые должны заменить Карлоса Гона. В состав совета директоров ввели топ-менеджера шинной компании Michelin Жан-Доминика Сенара, которого выбрали председателем. А руководителем компании был назначен Тьери Боллоре, до этого временно исполняющий обязанности руководителя.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...