Карлос Гон покинул пост руководителя Renault

Топ-менеджер подал в отставку вечером 23 января. Ранее стало известно, что Гона может уволить совет директоров, экстренное собрание которого было назначено на 24 января.

Идейный вдохновитель и создатель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi находится в заключении в ожидании суда. Его арестовали в ноябре прошлого года. Гон обвиняется в использовании активов компании в личных целях и занижении своей премии в отчете для фондовой биржи. По информации Automotive News, Гон с 2010 по 2014 год не предоставил информацию о доходах на сумму пять миллиардов иен (44,4 миллиона долларов). Если Гона признают виновным, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.