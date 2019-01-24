Карлос Гон покинул пост руководителя Renault

Топ-менеджер подал в отставку вечером 23 января. Ранее стало известно, что Гона может уволить совет директоров, экстренное собрание которого было назначено на 24 января.
Идейный вдохновитель и создатель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi находится в заключении в ожидании суда. Его арестовали в ноябре прошлого года. Гон обвиняется в использовании активов компании в личных целях и занижении своей премии в отчете для фондовой биржи. По информации Automotive News, Гон с 2010 по 2014 год не предоставил информацию о доходах на сумму пять миллиардов иен (44,4 миллиона долларов). Если Гона признают виновным, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В начале января Гон выступил с заявлением, отвергающим обвинения японской прокуратуры. Неделю спустя прокуратура выдвинула новые обвинения — что он не известил совет директоров о получении вознаграждения от компании Nissan-Mitsubishi BV (голландской компании, занимающейся интеграцией структур Mitsubishi и Nissan).
Суд дважды отказал Гону в освобождении под залог, мотивировав это опасением, что Гон может покинуть Японию и влиять на свидетелей. Вероятно, судебные слушания начнутся примерно через полгода — и это время Карлос Гон будет находиться в тюрьме.
Собравшийся сегодня утром совет директоров компании Renault принял решение изменить организационную структуру, разделив должности руководителя компании и председателя совета директоров. На собрании были выбраны новые топ-менеджеры, которые должны заменить Карлоса Гона. В состав совета директоров ввели топ-менеджера шинной компании Michelin Жан-Доминика Сенара, которого выбрали председателем. А руководителем компании был назначен Тьери Боллоре, до этого временно исполняющий обязанности руководителя.