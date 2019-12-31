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11:02

Экс-глава Renault-Nissan сбежал из-под домашнего ареста

Карлос Гон улетел из Японии в Ливан, назвав это «спасением от несправедливости»

Лиза Будрина
Бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон бежал из Японии, где находился под домашним арестом в ожидании суда по уголовному делу о финансовых махинациях. В понедельник вечером, 30 декабря, он приземлился в Ливане. По одной из версий, он мог пересечь границу под чужим именем.

Сам экс-глава Renault-Nissan заявил, что «не бежал от правосудия, а спасался от несправедливости и политического преследования». Из заявления Гона следует, что японская система правосудия не соблюдает основные права человека, а он сам не намерен «оставаться в плену».

У Карлоса Гона, уроженца Бразилии, ливанские корни и он рос в Бейруте. Он имеет тройное гражданство – бразильское, ливанское и французское. По словам его адвокатов, все паспорта Гона находятся у них и он не мог ими воспользоваться для пересечения границы. Действия своего клиента они назвали «непростительными».

В ноябре 2018 года, еще будучи руководителем и создателем альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, он прилетел в Токио, где был арестован. Ему предъявили обвинения в использовании активов компании в личных целях и занижении своей премии в отчете для фондовой биржи. По версии японских правоохранительных органов, в период с 2010 по 2014 год Гон не предоставил информацию о доходах на сумму пять миллиардов иен (44,4 миллиона долларов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, суд должные был вынести решение в ближайшие месяцы.

В январе 2019 года Гон подал в отставку с поста руководителя компании Renault, а позже лишился и должности председателя совета директоров в Nissan и Mitsubishi. В марте этого года экс-главу альянса выпустили под залог в размере миллиарда иен (почти 600 миллионов рублей) и выдвинули ряд условий: Гон обязан был оставаться в Японии, не контактировать с людьми за пределами дома, а само жилище топ-менеджера находилось под постоянным видеоконтролем.

Источник: Reuters