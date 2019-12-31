Экс-глава Renault-Nissan сбежал из-под домашнего ареста

Сам экс-глава Renault-Nissan заявил, что «не бежал от правосудия, а спасался от несправедливости и политического преследования». Из заявления Гона следует, что японская система правосудия не соблюдает основные права человека, а он сам не намерен «оставаться в плену».

У Карлоса Гона, уроженца Бразилии, ливанские корни и он рос в Бейруте. Он имеет тройное гражданство – бразильское, ливанское и французское. По словам его адвокатов, все паспорта Гона находятся у них и он не мог ими воспользоваться для пересечения границы. Действия своего клиента они назвали «непростительными».