Новенький Rolls-Royce Ghost разбили в первую поездку

После аварии Rolls-Royce Ghost повис на стене и полиции потребовалось много времени, чтобы его эвакуировать. Для владельца машины эта была первая поездка: после покупки он собирался вернуться в родной город Пондичерри.
Ранее похожий инцидент произошел в китайском городе Вэньлин. Женщина за рулем арендованного Ferrari 458 Italia не справилась с управлением и врезалась в отбойник, повредив несколько автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении. Авария произошла через несколько минут после того, как машина выехала с парковки дилерского центра.
Позже появилась информация, что на суперкаре намеренно выключили антипробуксовочную систему и активировали трековый режим работы управляющей электроники.