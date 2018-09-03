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3 сентября 12:08

Новенький Rolls-Royce Ghost разбили в первую поездку

Инцидент произошел в индийском Мумбаи

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Владелец роскошного Rolls-Royce Ghost разбил машину, даже не успев поставить ее на учет. Инцидент произошел в престижном районе Мумбаи — Джуу — рядом с отелем Citizen. По данным местных журналистов, автомобиль выехал с дороги на тротуар и врезался в небольшую стену, отделяющую дорожку для пешеходов от открытой сточной канавы.

После аварии Rolls-Royce Ghost повис на стене и полиции потребовалось много времени, чтобы его эвакуировать. Для владельца машины эта была первая поездка: после покупки он собирался вернуться в родной город Пондичерри.

Ранее похожий инцидент произошел в китайском городе Вэньлин. Женщина за рулем арендованного Ferrari 458 Italia не справилась с управлением и врезалась в отбойник, повредив несколько автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении. Авария произошла через несколько минут после того, как машина выехала с парковки дилерского центра.

Позже появилась информация, что на суперкаре намеренно выключили антипробуксовочную систему и активировали трековый режим работы управляющей электроники.

Источник: RushLane

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