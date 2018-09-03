Новенький Rolls-Royce Ghost разбили в первую поездку

Владелец роскошного Rolls-Royce Ghost разбил машину, даже не успев поставить ее на учет. Инцидент произошел в престижном районе Мумбаи — Джуу — рядом с отелем Citizen. По данным местных журналистов, автомобиль выехал с дороги на тротуар и врезался в небольшую стену, отделяющую дорожку для пешеходов от открытой сточной канавы.