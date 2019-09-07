Видео: ГИБДД ловит нарушителей с помощью аэростата

Аэростат, наполненный гелием, барражировал на высоте 200 метров над опасными участками дороги в зоне действия знаков «Обгон запрещён». Информация о нарушителях передавалась экипажу ДПС. За день совместного дежурства 5 сентября с помощью видеофиксации с аэростата удалось привлечь к ответственности 12 водителей — им грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Для ГИБДД совместные рейды с Росгвардией — не редкость. В августе аналогичной профилактикой нарушений правил обгона занимались в Татарстане и Самарской области, а в начале года полицейские Красноярского края патрулировали федеральную трассу с вертолёта.