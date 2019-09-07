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8:59

Видео: ГИБДД ловит нарушителей с помощью аэростата

Дорожная полиция Татарстана следит за порядком на дорогах с воздуха

© Росгвардия
МВД и Росгвардия провели совместный рейд на опасном участке дороги в Лаишевском районе Республики Татарстан. Ведомства объединились для пресечения обгонов в неположенном месте и фиксировали нарушения ПДД с аэростата с видеокомплексом «ОКО-60».

Аэростат, наполненный гелием, барражировал на высоте 200 метров над опасными участками дороги в зоне действия знаков «Обгон запрещён». Информация о нарушителях передавалась экипажу ДПС. За день совместного дежурства 5 сентября с помощью видеофиксации с аэростата удалось привлечь к ответственности 12 водителей — им грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Для ГИБДД совместные рейды с Росгвардией — не редкость. В августе аналогичной профилактикой нарушений правил обгона занимались в Татарстане и Самарской области, а в начале года полицейские Красноярского края патрулировали федеральную трассу с вертолёта.

Комплексы видеофиксации с воздуха относятся к авиаотряду специального назначения Росгвардии. Оптика аэростата позволяет непрерывно следить за областью с сектором обзора в 360 градусов и дальностью в четыре километра. Основная задача подобных механизмов — наблюдение за массовыми скоплениями людей в ходе спортивных, культурных мероприятий, митингов или шествий.

Источник: Росгвардия Татарстан