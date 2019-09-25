ГИБДД решило штрафовать за превышение на 10 километров в час

Как он рассказал в эфире «Авторадио», поправки в Кодексе об административных правонарушениях могут появиться уже в следующей его версии, которую правительство внесет в Госдуму в начале 2020 года.

По мнению представителей власти, уменьшение «бесплатного» лимита на 10 километров в час сможет существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. Правда, представители общественных организаций с таким утверждением не согласны. Они считают, что подобные поправки никак не повлияют на дорожную ситуацию и выгодны лишь государству, а также тем, кто устанавливает и обслуживает камеры.