ГИБДД решило штрафовать за превышение на 10 километров в час

Как он рассказал в эфире «Авторадио», поправки в Кодексе об административных правонарушениях могут появиться уже в следующей его версии, которую правительство внесет в Госдуму в начале 2020 года.
По мнению представителей власти, уменьшение «бесплатного» лимита на 10 километров в час сможет существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. Правда, представители общественных организаций с таким утверждением не согласны. Они считают, что подобные поправки никак не повлияют на дорожную ситуацию и выгодны лишь государству, а также тем, кто устанавливает и обслуживает камеры.
Кроме того, в новую версию Кодекса хотят добавить штраф за «опасное вождение», которое появилось в правилах дорожного движения еще в 2016 году. По замыслу, наказывать водителей, которые практикуют подобный стиль езды, будут штрафом в размере 5 тысяч рублей.
В обновленных ПДД это понятие обозначено как неоднократное совершение одного из следующих действий: отказ уступить автомобилю, у которого преимущество, частые перестроения при интенсивном движении, несоблюдение дистанции, препятствование обгону и необоснованно резкое торможение.