Гибридный Hongqi HS6 установил рекорд Гиннесса на морозе

По данным издания, в испытании использовался серийный гибрид HS6. Автомобиль оборудовали 40-кВт·ч аккумулятором, стандартным 60-литровым баком и зимними шинами. Во время пробега в салоне поддерживали температуру +25°C.

Силовая установка кроссовера включает 1,5-литровый ДВС мощностью 150 л. с. и один или два электромотора. Кроме версии с 40-кВт·ч батареей, предлагается модификация с аккумулятором на 23,9 кВт·ч. Заявленный запас хода модели — 1460 км, максимальная скорость — 205 км/ч. Стоимость Hongqi HS6 PHEV на китайском рынке стартует от 178,8 тыс. юаней (около 2 млн рублей) и достигает 228,8 тыс. юаней (примерно 2,6 млн рублей).

