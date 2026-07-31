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Опубликовано 31 июля 2026, 12:13
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Гибридный кроссовер Wey V9X от Great Wall показали в Москве

В России осенью начнут продавать кроссовер Wey V9X. Презентация новинки для российского рынка состоялась в столице. Автомобиль перед началом продаж прошел масштабные испытания и адаптацию — у него полностью русифицировано меню медиасистемы, в которое интегрированы стриминговые сервисы. Также машину проверили в суровых климатических условиях нашей страны.
Wey V9X на презентации в Москве
Wey V9X на презентации в Москве
© Motor
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Мировая премьера Wey V9X состоялась весной на Пекинском автосалоне. На российский рынок новинка выйдет осенью. В ходе адаптации к российским условиям автомобиль прошел дорожные испытания в северных регионах страны. Для России он получил, в частности, дополнительную антикоррозийную обработку и увеличенный бачок омывателя.

Под капотом кроссовера параллельная гибридная установка на базе 2,0-литрового турбомотора на 238 л.с. Также предусмотрены два электродвигателя. Полные технические характеристики модели, а также комплектации для России и цены будут раскрыты ближе к старту продаж.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Wey V9X на презентации в Москве

© Motor

Салон автомобиля, показанного на презентации, снабжен тремя рядами кресел. На передней панели — установленные рядом два 17-дюймовых дисплея. В качестве панели приборов используется 12-дюймовый экран. Среди оснащения — сиденья с кожаной обивкой и вентиляцией,

Автор:Михаил Лобачёв
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