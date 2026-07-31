Гибридный кроссовер Wey V9X от Great Wall показали в Москве

Мировая премьера Wey V9X состоялась весной на Пекинском автосалоне. На российский рынок новинка выйдет осенью. В ходе адаптации к российским условиям автомобиль прошел дорожные испытания в северных регионах страны. Для России он получил, в частности, дополнительную антикоррозийную обработку и увеличенный бачок омывателя.

Под капотом кроссовера параллельная гибридная установка на базе 2,0-литрового турбомотора на 238 л.с. Также предусмотрены два электродвигателя. Полные технические характеристики модели, а также комплектации для России и цены будут раскрыты ближе к старту продаж.