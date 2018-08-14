Революционный автодизайн 50-х воплотили в макете машины 65 лет спустя

В сентябре на выставке коллекционных автомобилей Grand Basel состоится публичный дебют макета машины, созданного по концепции итальянского промышленного дизайнера Джио Понти. 65 лет назад этот дизайн посчитали слишком радикальным, и автомобиль до последнего времени существовал только в виде модели, выполненной в масштабе 1:10.

Проектом The Automobile by Ponti Project руководил Роберто Джиолито, глава подразделения FCA Heritage. Макет машины создан в соответствии со спецификацией, изложенной в оригинальных рисунках Понти.

Концепция под названием Diamond Line была предложена Понти в 1953 году. Это была своеобразная реакция на тогдашние «раздутые» машины с маленькими окнами и темными салонами. Основой для нового дизайна стала форма капли, которая в финальном варианте превратилась в угловатую, ромбовидную структуру. Используя архитектурные принципы, Понти нарисовал машину с массивным остеклением, просторным салоном и вместительным багажником.

Изначально планировалось построить машину с новым дизайном на агрегатах седана Alfa Romeo 1900. Однако внезапно Понти обратился к руководству Fiat с просьбой выпустить субкомпактный автомобиль по его чертежам, но получил отказ: стилистику посчитали слишком радикальной и не согласовали для запуска в серию.

Лишь спусти 20 лет отдельные элементы дизайна, предложенные Понти, нашли воплощение в серийных машинах.

Дизайн автомобиля, предложенный Джио Понти.

Еще одной работой Понти, связанной с автомобилями, является первый итальянский небоскреб — Башня Пирелли. Здание высотой 126 метров спроектировано при участии Пьера Луиджи Нерви. На его постройку ушло более 60 тысяч тонн бетона.