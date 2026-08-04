Глава Башкирии изъял автомобили администрации Уфы для нужд участников СВО

Поводом для разноса стали обращения депутатов Горсовета о нецелевом использовании автопарка. Хабиров потребовал от и.о. мэра Рустема Шарипова объяснить, на каком основании муниципальные машины и топливо тратились на личные нужды судей, включая председателя Верховного суда РБ Раиля Шайдуллина. «Видимо, жиреть начала Уфа», — цитирует главу региона «Российская газета».

Скандал развернулся на фоне информационной кампании против судебной системы Башкирии, отмечает издание. Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запросы в СК и прокуратуру, заявив о необходимости «правовой оценки деятельности клана Мавлиевых и их влияния на судебную систему». Он обратил внимание на то, что экс-мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, задержанному весной по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, Верховный суд РБ последовательно смягчал меру пресечения — с СИЗО до домашнего ареста, а затем до запрета определенных действий.

При этом «Российская газета» подчеркивает, что правовую оценку решениям судей могут давать только вышестоящие инстанции в установленном законом порядке. «Именно так, а не через волну информационных атак, должны решаться правовые вопросы», — говорится в материале.

Мавлиеву, напомним, инкриминируют организацию схемы по незаконной передаче земельных участков на сумму около 21 млрд рублей. По его версии, уголовное преследование связано с тем, что он инициировал судебную кампанию против ГК «Прайм Девелопмент» по возврату этих земель в муниципальную собственность. После его отстранения администрация Уфы отозвала иски о признании недействительными сделок по обмену земель. Прокуратура вскрыла факты неравнозначного обмена и подала жалобы в кассационный суд.