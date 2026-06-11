Глава Toyota назвал свой главный страх

«Три или четыре года назад я был единственным, кто говорил прессе: я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигатели, и я хочу сохранить рабочие места для поставщиков комплектующих для ДВС, — сказал Тойода. — Но мне кажется, я здесь единственный. Я чувствую себя очень одиноким».

По его словам, внутри Toyota продолжаются споры о темпах перехода на электротягу, и автомобильные энтузиасты в компании отстаивают альтернативы полной электрификации. Тойода подчеркнул, что если бы решение зависело только от него, рынка для электромобилей просто не существовало бы.

«Автомобиль — это моя игрушка, — добавил он. — Я хочу делать машины, которые сам хотел бы оставить в своём гараже. Если я должен выпускать только углеродно-нейтральные автомобили — это неинтересно».

При этом Toyota уже движется к более эффективным спортивным моделям. Сообщается, что новое поколение GR Yaris станет мощным гибридом, а новинка GR GT получит 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом без какой-либо электрификации. Также в планах — возрождение MR2 и Celica.