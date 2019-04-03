Раскрыт интерьер маленького «квадратного» кроссовера Mercedes-Benz

Судя по изображению, интерьер Mercedes-Benz GLB будет повторять архитектуру компактных моделей A-Class и CLA. Кроссовер получит комплекс MBUX с единой панелью цифровой «приборки» и дисплея мультимедийной системы, три центральных дефлектора-турбины, руль с тач-панелями.

В основу вседорожника ляжет модернизированная платформа MFA2. На ней также построены нынешний A-Class, CLA и CLA Shooting Brake. Она отличается низким центром тяжести, задней многорычажной подвеской и электрическим механизмом подключения задней оси вместо электрогидравлического. В линейку двигателей GLB войдут бензиновые агрегаты объемом 1,4 и 2,0 литра, а также дизель 1.5 мощностью 116 лошадиных сил. Не исключено появление «заряженных» AMG-модификаций: GLB 35 и GLB 45.