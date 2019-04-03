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13:07

Раскрыт интерьер маленького «квадратного» кроссовера Mercedes-Benz

Премьера прототипа модели GLB состоится на автосалоне в Шанхае

Компания Mercedes-Benz опубликовала изображение салона кроссовера GLB, который в линейке немецкой марки займет место между GLA и GLC. Внешне новинка будет напоминать «квадратный» GLK, адаптированный под нынешний язык дизайна «чувственной чистоты» Sensual Purity. В его дизайне станут сочетаться элементы от GLS и нового G-Class.
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Судя по изображению, интерьер Mercedes-Benz GLB будет повторять архитектуру компактных моделей A-Class и CLA. Кроссовер получит комплекс MBUX с единой панелью цифровой «приборки» и дисплея мультимедийной системы, три центральных дефлектора-турбины, руль с тач-панелями.

В основу вседорожника ляжет модернизированная платформа MFA2. На ней также построены нынешний A-Class, CLA и CLA Shooting Brake. Она отличается низким центром тяжести, задней многорычажной подвеской и электрическим механизмом подключения задней оси вместо электрогидравлического. В линейку двигателей GLB войдут бензиновые агрегаты объемом 1,4 и 2,0 литра, а также дизель 1.5 мощностью 116 лошадиных сил. Не исключено появление «заряженных» AMG-модификаций: GLB 35 и GLB 45.

Прототип Mercedes-Benz GLB

Фото: carscoops.com

Премьера прототипа Mercedes-Benz GLB состоится в середине апреля на автосалоне в Шанхае. Серийный вседорожник могут показать во Франкфурте в сентябре. Продажи модели начнутся в первой половине 2020 года.

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