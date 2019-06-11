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10:49

У Mercedes-Benz появился семиместный кроссовер для выездов на природу

Представлен компактный вседорожник GLB

В модельном ряду Mercedes-Benz появился новый кроссовер — семиместный GLB. Он построен на платформе нынешнего A-Class и ориентирован на семьи с детьми и людей, ведущих активный образ жизни. В арсенале новинки есть два бензиновых и два дизельных двигателя, а также опциональный внедорожный пакет Off-Road Engineering с особым режимом работы управляющей электроники и фар.

Mercedes-Benz GLB построен на той же платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом, что и A-Class, и GLA. Полный привод 4Matic с электромеханической муфтой — опция. Особенность дизайна — угловатый кузов и короткие свесы. В отличие от старшего GLC тут есть возможность установки третьего ряда сидений: в двух раздельных креслах могут поместиться пассажиры ростом до 1,68 метра.

Спинки сидений второго ряда в GLB разделены на три части в пропорции 40:20:40 и имеют семь положений. Кроме того, дополнительно можно заказать продольную регулировки в пределах 140 миллиметров и складную спинку сиденья переднего пассажира. Объем багажника пятиместного варианта кроссовера составляет 560 литров, а при сложенном заднем диване — 1755 литров.

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Салон кроссовера повторяет стиль младших моделей: есть виртуальная «приборка», медиакомплекс MBUX и руль с сенсорными панелями. В списке доступного оснащения также значатся активный круиз-контроль, парковочный ассистент, матричные фары Multibeam и функция массажа с различными программами релаксации.

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Новый Mercedes-Benz GLB предложен в пяти модификациях с бензиновыми и дизельными двигателями. Базовый GLB 200 оснащен бензиновым турбомотором 1.3 (163 силы) и семиступенчатым «роботом». GLB 250 4Matic (224 силы), GLB 200 d (150 сил), GLB 200 d 4Matic (150 сил) и GLB 220 d 4Matic (190 сил) — новой коробкой 8G-DCT. Привод по умолчанию передний. Для модели доступны адаптивные амортизаторы и пакет Off-Road Engineering.

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Он включает в себя «внедорожный» ездовой режим, ассистента при спуске и старте на подъеме, анимированную визуализацию на экране мультимедийки угла поворота колес и наклона автомобиля, а также особый режим работы фар Multibeam, который делает световой пучок шире.

Продажи Mercedes-Benz GLB в Германии начнутся до конца года. Выпускать кроссовер будут на мексиканском заводе марки в Агуаскальентесе.

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