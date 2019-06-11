У Mercedes-Benz появился семиместный кроссовер для выездов на природу

Он включает в себя «внедорожный» ездовой режим, ассистента при спуске и старте на подъеме, анимированную визуализацию на экране мультимедийки угла поворота колес и наклона автомобиля, а также особый режим работы фар Multibeam, который делает световой пучок шире.

Продажи Mercedes-Benz GLB в Германии начнутся до конца года. Выпускать кроссовер будут на мексиканском заводе марки в Агуаскальентесе.