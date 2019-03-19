Mercedes-Benz поделился первым тизером обновленного GLC Coupe

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер обновленного GLC Coupe. В ролике можно увидеть, что у кроссовера, так же как у обычного GLC, поменяется передняя и задняя оптика, а в салоне появится мультимедийный комплекс MBUX с 10,25-дюймовым дисплеем.