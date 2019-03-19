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14:10

Mercedes-Benz поделился первым тизером обновленного GLC Coupe

Кроссовер получил подретушированную внешность и медиакомплекс MBUX

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер обновленного GLC Coupe. В ролике можно увидеть, что у кроссовера, так же как у обычного GLC, поменяется передняя и задняя оптика, а в салоне появится мультимедийный комплекс MBUX с 10,25-дюймовым дисплеем.
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Рестайлинговый GLC Coupe, вероятно, получит мультифункциональный руль, оборудованный тач-панелями с тактильным и акустическим откликом, как у седана CLA, 12,3-дюймовую цифровую приборку и навигацию с элементами дополненной реальности. В списке доступных опций кросс-купе появится система Energizing Coach, предлагающая набор из нескольких программ релаксации и совместимая с носимыми устройствами Garmin.

Видео: Mercedes-Benz | facebook.com

Гамма двигателей Mercedes-Benz GLC Coupe вряд ли будет отличаться от набора для обычного вседорожника: бензиновые «турбочетверки» M 264 мощностью 197 и 258 лошадиных сил с 48-вольтовой системой и дизели OM 654 с отдачей 163, 194 и 245 лошадиных сил. Коробка — безальтернативный «автомат» 9G-TRONIC.

Видео: Mercedes-Benz | facebook.com

В России дореформенный Mercedes-Benz GLC Coupe стоит от 3 980 000 рублей. Кроссовер можно заказать с бензиновым или дизельным двигателем мощностью от 170 до 245 лошадиных сил.

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