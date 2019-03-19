Mercedes-Benz поделился первым тизером обновленного GLC Coupe

Рестайлинговый GLC Coupe, вероятно, получит мультифункциональный руль, оборудованный тач-панелями с тактильным и акустическим откликом, как у седана CLA, 12,3-дюймовую цифровую приборку и навигацию с элементами дополненной реальности. В списке доступных опций кросс-купе появится система Energizing Coach, предлагающая набор из нескольких программ релаксации и совместимая с носимыми устройствами Garmin.
Видео: Mercedes-Benz | facebook.com
Гамма двигателей Mercedes-Benz GLC Coupe вряд ли будет отличаться от набора для обычного вседорожника: бензиновые «турбочетверки» M 264 мощностью 197 и 258 лошадиных сил с 48-вольтовой системой и дизели OM 654 с отдачей 163, 194 и 245 лошадиных сил. Коробка — безальтернативный «автомат» 9G-TRONIC.
Видео: Mercedes-Benz | facebook.com
В России дореформенный Mercedes-Benz GLC Coupe стоит от 3 980 000 рублей. Кроссовер можно заказать с бензиновым или дизельным двигателем мощностью от 170 до 245 лошадиных сил.