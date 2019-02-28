Обновленный Mercedes-Benz GLC: новая гамма двигателей и продвинутые электронные помощники

Гамма двигателей Mercedes-Benz GLC состоит из двухлитровых бензиновых «турбочетверок» M 264 мощностью 197 и 258 лошадиных сил. Они оборудованы гибридной системой с 10-киловаттным (150 Нм момента) электромотором и 48-вольтовой батарей. Дизельные агрегаты OM 654 доступны в трех вариантах форсировки: 163, 194 и 245 лошадиных сил. Коробка — «автомат» 9G-TRONIC.

В России дореформенный Mercedes-Benz стоит от 3 530 000 рублей. Кроссовер можно заказать с бензиновым или дизельным двигателем, а также в гибридной модификации GLC 350 e.