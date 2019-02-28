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11:11

Обновленный Mercedes-Benz GLC: новая гамма двигателей и продвинутые электронные помощники

Для кроссовера предложены гибридные и дизельные силовые установки

Компания Mercedes-Benz, не дождавшись официальной премьеры в Женеве, рассекретила обновленный GLC. Кроссовер немного изменился внешне, получил новую линейку двигателей и расширенный перечень электронных систем безопасности.

Стилистика рестайлингового GLC основана на концепции «чувственной чистоты», выражающейся в использовании большего количества гладких и простых поверхностей. У кроссовера поменялась форма и рисунок LED-фар, изменился задний бампер, насадки на выхлопные трубы, графика полностью светодиодных фонарей. Хромированный декор по всему кузову отныне входит в стандартное оснащение.

Пересмотрены и материалы отделки салона. В базовой версии обновленный GLC можно декорировать лакированными черными или деревянными вставками. На выбор предлагается ясень и орех. Мультифункциональный руль, оборудованный тач-панелями с тактильным и акустическим откликом, перекочевал с седана CLA.

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В оснащение Mercedes-Benz GLC вошел мультимедийный комплекс MBUX, управлять которым можно с помощью сенсорного дисплея или чувствительных к прикосновениям панелей на руле и центральной консоли, а также жестов и голоса. Экран может быть семи- или 10,25-дюймовым. Его можно дополнить цифровой 12,3-дюймовой приборкой. Еще одна особенность MBUX — навигация с элементами дополненной реальности: с помощью передней камеры картинка на экране дополняется информацией о знаках, номерами домов и названием улиц.

Кроме того, в оснащение обновленного GLC вошла система Energizing Coach, предлагающая набор из нескольких программ релаксации и совместимая с носимыми устройствами Garmin, селектор режимов движения, подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, активный круиз-контроль и функция Active Steer Assist, которая не только удерживает автомобиль на дороге, но также может самостоятельно менять полосу движения и освобождать проезд для машин экстренных служб. Кроме этого, обновленный GLC поддерживает коммуникационный стандарт V2X, то есть способен обмениваться информацией с другими автомобилями и дорожной инфраструктурой.

Гамма двигателей Mercedes-Benz GLC состоит из двухлитровых бензиновых «турбочетверок» M 264 мощностью 197 и 258 лошадиных сил. Они оборудованы гибридной системой с 10-киловаттным (150 Нм момента) электромотором и 48-вольтовой батарей. Дизельные агрегаты OM 654 доступны в трех вариантах форсировки: 163, 194 и 245 лошадиных сил. Коробка — «автомат» 9G-TRONIC.

В России дореформенный Mercedes-Benz стоит от 3 530 000 рублей. Кроссовер можно заказать с бензиновым или дизельным двигателем, а также в гибридной модификации GLC 350 e.

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