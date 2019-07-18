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11:04

Mercedes-AMG GLC 43 стал мощнее

«Заряженный» кроссовер пережил плановое обновление

Кроссоверы Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe пережили плановое обновление. У машин поменялась форма переднего бампера, рисунок фар и появилась новая решетка радиатора в стиле более мощных версий GLC 63 и GLC 63 S.
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Главное визуальное отличие Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe от дорестайлинговых кроссоверов — решетка Panamericana с вертикальными прутками, ранее бывшая прерогативой только топовых AMG-моделей. Кроме того, изменился рисунок фар и фонарей, а также форма переднего бампера и насадок на выхлопные патрубки — теперь они круглые, а не трапециевидные. Колеса размером 19 дюймов входят в список стандартного оснащения, за доплату предложены 21-дюймовые.

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Кроссоверы с индексом 43 оснащаются 3,0-литровым мотором V6 с одним турбонагнетателем, установлены максимально близко к двигателю. Отдача агрегата увеличилась на 23 силы и теперь он выдает 390 лошадиных сил и 520 Нм момента. Компанию ему составляют девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT и полный привод AMG Performance 4Matic, который в нормальных условиях делит тягу между осями в пропорции 31:69. Динамика разгона и максимальная скорость GLC 43 не изменились: 4,9 секунды до «сотни» и 250 километров в час .

В оснащение моделей также вошла адаптивная пневмоподвеска AMG Ride Control+ с электронноуправляемыми амортизаторами, переключатель режимов движения AMG Dynamics с пятью профилями (Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual), электромеханический усилитель руля с переменным передаточным отношением. В салоне появился комплекс MBUX последней версии с голосовым помощником и специфическими AMG-настройками и руль с сенсорными кнопками.

После обновления «гражданских» GLC из российской линейки исчезли наименее популярные модификации. В их числе — AMG GLC 43. Возобновятся ли продажи кроссовера пока неизвестно.

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