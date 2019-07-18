Mercedes-AMG GLC 43 стал мощнее

В оснащение моделей также вошла адаптивная пневмоподвеска AMG Ride Control+ с электронноуправляемыми амортизаторами, переключатель режимов движения AMG Dynamics с пятью профилями (Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual), электромеханический усилитель руля с переменным передаточным отношением. В салоне появился комплекс MBUX последней версии с голосовым помощником и специфическими AMG-настройками и руль с сенсорными кнопками.

После обновления «гражданских» GLC из российской линейки исчезли наименее популярные модификации. В их числе — AMG GLC 43. Возобновятся ли продажи кроссовера пока неизвестно.