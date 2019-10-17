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12:23

Названы самые дорогие автомобильные бренды 2019 года

Лидером снова стала Toyota

Консалтинговое агентство Interbrand составило очередной рейтинг самых дорогих брендов в мире. В 2019 году в него вошли 14 автомобильных компаний: самой быстрорастущей оказалась Ferrari (+12 процентов к прошлогодней оценке), а аутсайдером — Kia (-7 процентов).

Самой дорогой автомобильной маркой, по мнению Interbrand, снова стала Toyota: стоимость бренда оценили в 56,236 миллиарда долларов, что на пять процентов больше, чем годом ранее. На втором и третьем местах расположились Mercedes-Benz и BMW. Немецкие марки оценили в 50,832 и 41,440 миллиарда долларов соответственно, с приростом по сравнению с прошлым годом на пять и один процент. Бренд Volkswagen стоит 12,921 миллиарда долларов, а Land Rover — всего 5,855 миллиарда.

Наибольшее изменение стоимости в бо́льшую сторону показала Ferrari: прирост составит 12 процентов, до 6,458 миллиарда долларов. Аутсайдерами рейтинга стали Kia (минус семь процентов), а также Nissan и Land Rover (оба показали падение на шесть процентов).

Победителем рейтинга 2019 Best Global Brands стала компания Apple, которую оценили в 234,241 миллиарда долларов. За ней следуют Google (167,713) и Amazon (125,263 миллиарда долларов). Лидер автомобильного списка — Toyota — оказался дешевле Samsung, но дороже McDonald’s.