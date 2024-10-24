В мире упали продажи новых автомобилей

На двух крупнейших мировых рынках в сентябре был зафиксирован спад продаж: в Китае на 5,2 процента по сравнению с началом осени 2023 года, а в США — на 12 процентов. В Западной Европе в сентябре купили 1 175 156 автомобилей, и это тоже меньше, чем годом ранее — на 4,1 процента. В Восточной Европе в свою очередь продажи наоборот выросли: на 10,2 процента, до 398 685 единиц. Причем рост происходит благодаря продажам автомобилей в России, которые увеличились в сентябре на 36,7 процента, до 150 879 штук.