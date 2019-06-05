GM обует свои машины в безвоздушные покрышки

Обутые в Uptis батарейные Chevrolet Bolt EV будут тестировать на испытательном полигоне GM в Милфорде, штат Мичиган. Если все пройдет успешно, то к 2024 году GM будет предлагать безвоздушные покрышки для некоторых своих моделей в качестве опции. Они позволят снизить неподрессоренную массу и увеличить дальность пробега без подзарядки.