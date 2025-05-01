General Motors отзывает 721 тысячу новых машин из-за отказа V8

General Motors отзывает 721 тысячу новых машин из-за отказа V8Производственный дефект затрагивает культовый «атмосферник» 6.2
General Motors признал дефект после того, как расследование инициировала Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA). Американский регулятор занялся делом, когда количество жалоб на потерю тяги превысило пятизначные отметки. Проверки показали, что из-за проблем с коленчатым валом, шатуном или подшипниками двигателя произошло 28 102 инцидента!
Из-за деталей ненадлежащего качества двигатели V8 могут внезапно выйти из строя. По данным General Motors, дефектные компоненты могли устанавливаться на моторы с 1 марта 2021 года по 31 мая 2024 года, но автопроизводитель настаивает, что ошибки допущены при сборке 17 929 машин. Это намного меньше числа выявленных инцидентов. Были и серьёзные последствия: 12 человек получили легкие травмы, когда V8 вышел из строя, а в 42 случаях загорелся моторный отсек.
Американские дилеры General Motors начнут связываться с владельцами проблемных пикапов и внедорожников в июне. Всем машинам поменяют масло на более вязкое и заменят масляный фильтр. В случае обнаружения дефекта двигатель отремонтируют или заменят в сборе. В США находятся около 600 тысяч автомобилей из группы риска.