General Motors отзывает 721 тысячу новых машин из-за отказа V8

Из-за деталей ненадлежащего качества двигатели V8 могут внезапно выйти из строя. По данным General Motors, дефектные компоненты могли устанавливаться на моторы с 1 марта 2021 года по 31 мая 2024 года, но автопроизводитель настаивает, что ошибки допущены при сборке 17 929 машин. Это намного меньше числа выявленных инцидентов. Были и серьёзные последствия: 12 человек получили легкие травмы, когда V8 вышел из строя, а в 42 случаях загорелся моторный отсек.