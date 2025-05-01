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Опубликовано 01 мая 2025, 23:59
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General Motors отзывает 721 тысячу новых машин из-за отказа V8

Производственный дефект затрагивает культовый «атмосферник» 6.2
General Motors отзывает 721 тысячу новых машин из-за отказа V8. Автогигант подтвердил глобальную кампанию, в ходе которой придётся проверить сотни тысяч внедорожников и пикапов по всему миру. В группе риска Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban и Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL 2021-2024 модельных годов с бензиновыми 6,2-литровыми двигателями V8. Мотор может отказать из-за дефекта шатунов и коленвала.
General Motors отзывает 721 тысячу новых машин из-за отказа V8
© Chevrolet
Сергей Ильин
Сергей Ильин

General Motors признал дефект после того, как расследование инициировала Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA). Американский регулятор занялся делом, когда количество жалоб на потерю тяги превысило пятизначные отметки. Проверки показали, что из-за проблем с коленчатым валом, шатуном или подшипниками двигателя произошло 28 102 инцидента!

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Из-за деталей ненадлежащего качества двигатели V8 могут внезапно выйти из строя. По данным General Motors, дефектные компоненты могли устанавливаться на моторы с 1 марта 2021 года по 31 мая 2024 года, но автопроизводитель настаивает, что ошибки допущены при сборке 17 929 машин. Это намного меньше числа выявленных инцидентов. Были и серьёзные последствия: 12 человек получили легкие травмы, когда V8 вышел из строя, а в 42 случаях загорелся моторный отсек.

Американские дилеры General Motors начнут связываться с владельцами проблемных пикапов и внедорожников в июне. Всем машинам поменяют масло на более вязкое и заменят масляный фильтр. В случае обнаружения дефекта двигатель отремонтируют или заменят в сборе. В США находятся около 600 тысяч автомобилей из группы риска.

Источник:Reuters
Автор:Сергей Ильин
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