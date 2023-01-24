GM потратит 850 миллионов долларов на производство V8 нового поколения

Если говорить конкретнее, то 579 миллионов долларов направят на модернизацию завода в Мичигане к производству новых V8 шестого поколения, при этом выпуск 3,0-литрового турбодизеля остановлен не будет. Еще 216 миллионов долларов получит предприятие по выпуску компонентов для новых «восьмерок» и 55 миллионов долларов – площадка в Огайо. 68 миллионов долларов инвестируют в завод в Рочестере, 56 миллионов из которых направят на производство деталей для электромобилей.

Ранее появилась информация о вложениях в размере 35 миллиардов долларов, которые должны помочь General Motors увеличить объемы с нынешних 50 тысяч «зеленых» машин в год до одного миллиона. Тогда же в компании уточнили, что отказываться от разработки двигателей внутреннего сгорания автопроизводитель пока не готов.