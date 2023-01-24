GM потратит 850 миллионов долларов на производство V8 нового поколения

GM потратит 850 миллионов долларов на производство V8 нового поколенияGeneral Motors раскрыл объемы инвестиций в моторные заводы и производство электромобилей
Концерн General Motors обнародовал план относительно инвестиций: 854 миллиона долларов направят на производство двигателей V8 шестого поколения, а еще 64 миллиона долларов пойдут на поддержку выпуска электромобилей. Из этого можно сделать вывод, что компания активно работает нал новым поколением «восьмерки», которая позволит ей «укрепить позиции в сегменте полноразмерных пикапов и внедорожников».
Если говорить конкретнее, то 579 миллионов долларов направят на модернизацию завода в Мичигане к производству новых V8 шестого поколения, при этом выпуск 3,0-литрового турбодизеля остановлен не будет. Еще 216 миллионов долларов получит предприятие по выпуску компонентов для новых «восьмерок» и 55 миллионов долларов – площадка в Огайо. 68 миллионов долларов инвестируют в завод в Рочестере, 56 миллионов из которых направят на производство деталей для электромобилей.
Ранее появилась информация о вложениях в размере 35 миллиардов долларов, которые должны помочь General Motors увеличить объемы с нынешних 50 тысяч «зеленых» машин в год до одного миллиона. Тогда же в компании уточнили, что отказываться от разработки двигателей внутреннего сгорания автопроизводитель пока не готов.
Выручка от продажи прибыльных ДВС частично компенсирует затраты на создание электромобилей, но на окупаемость они выйдут не раньше 2025 года. Но и тогда около двух третей объема продаж GM будут приходиться на топливные машины.