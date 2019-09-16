Тридцать три завода General Motors простаивают из-за массовых забастовок

В минувшие выходные истек четырехлетний контракт General Motors с Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW). К понедельнику, 16 сентября, стороны так и не смогли прийти к соглашению относительно условий нового трудового договора. В частности, рабочие потребовали увеличения зарплат на фоне рекордной выручки General Motors в последние несколько лет, а также выступили против решения о закрытии сборочных площадок в штатах Мичиган и Огайо.
Представители автопроизводителя на требования профсоюза заявили, что заработная плата в GM «является одной из самых высоких в отрасли», а также отметили, что требования UAW включали семь миллиардов долларов дополнительных инвестиций.
В воскресенье, 15 августа, на работу не вышли 850 рабочих на пяти объектах GM, а к утру понедельника, 16 сентября, в общенациональной забастовке приняли участие около 50 тысяч сотрудников 33 предприятий и 22 центральных складов. Это крупнейшая акция с 2007 года, когда из-за 54-дневной забастовки во Флинте, штат Мичиган, концерн потерял около двух миллиардов долларов.