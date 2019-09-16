Тридцать три завода General Motors простаивают из-за массовых забастовок

В минувшие выходные истек четырехлетний контракт General Motors с Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW). К понедельнику, 16 сентября, стороны так и не смогли прийти к соглашению относительно условий нового трудового договора. В частности, рабочие потребовали увеличения зарплат на фоне рекордной выручки General Motors в последние несколько лет, а также выступили против решения о закрытии сборочных площадок в штатах Мичиган и Огайо.

Представители автопроизводителя на требования профсоюза заявили, что заработная плата в GM «является одной из самых высоких в отрасли», а также отметили, что требования UAW включали семь миллиардов долларов дополнительных инвестиций.