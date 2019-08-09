General Motors обвинили в выпуске машин, несовместимых с американским топливом

Подробности дела, которое 7 августа принял к рассмотрению федеральный суд Детройта, сообщает DetroitNews. Пострадавшая сторона заявила, что американское топливо отличается меньшей плотностью по сравнению с европейским и обеспечивает меньшую смазку, поэтому внутри топливного насоса могут образовываться воздушные полости.

В результате части топливного насоса, произведённого фирмой Bosch, трутся друг об друга, образуя мельчайшую металлическую стружку. Стружка попадает в топливо, накапливается в системе впрыска и приводит к выходу двигателя из строя. Владельцы подчёркивают, что отказ двигателя наступает неожиданно, и в случае поломки запустить мотор не удаётся, поскольку инжекторная система и компоненты двигателя полностью разрушены.