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10:26

General Motors обвинили в выпуске машин, несовместимых с американским топливом

Коллективный иск от автовладельцев к концерну GM рассмотрит суд Детройта

© General Motors
Концерн General Motors оказался под огнём критики из-за топливного скандала. Владельцы тяжёлых пикапов GMC Sierra и Chevrolet Silverado, оснащённых 6,6-литровым дизелем Duramax, утверждают, что в 2010-2016 годах компания продавала в США автомобили, несовместимые с американским дизельным топливом.

Подробности дела, которое 7 августа принял к рассмотрению федеральный суд Детройта, сообщает DetroitNews. Пострадавшая сторона заявила, что американское топливо отличается меньшей плотностью по сравнению с европейским и обеспечивает меньшую смазку, поэтому внутри топливного насоса могут образовываться воздушные полости.

В результате части топливного насоса, произведённого фирмой Bosch, трутся друг об друга, образуя мельчайшую металлическую стружку. Стружка попадает в топливо, накапливается в системе впрыска и приводит к выходу двигателя из строя. Владельцы подчёркивают, что отказ двигателя наступает неожиданно, и в случае поломки запустить мотор не удаётся, поскольку инжекторная система и компоненты двигателя полностью разрушены.

Пока под претензиями в отношении GM подписались восемь автовладельцев. Однако инициаторы разбирательства уверены, что в группе риска десятки тысяч автомобилей. Под ударом владельцы пикапов и среднетоннажных грузовиков GMC Sierra 2500/3500, Chevrolet Silverado 2500/3500, фургонов и микроавтобусов GMC Savana, Chevrolet Express с восьмицилиндровыми дизелями Duramax LML и Duramax LGH, выпущенные с 2010 по 2016 год.

Источник: DetroitNews