GM будет бесплатно менять местами колеса на машинах клиентов

Концерн General Motors решил запустить в США программу, которая предполагает бесплатное сервисное обслуживание для новых автомобилей марок GMC, Chevrolet и Buick. Перечень работ включает в себя перестановку колес местами, замену масла и масляного фильтра, а также диагностику машины по 27 параметрам.

Программа будет действовать на протяжении двух лет с момента покупки автомобиля или до достижения пробега в 24 тысячи миль (около 38 тысяч 600 километров) в зависимости от того, что наступит раньше.

"Мы знаем, что автомобилисты, которые обслуживаются в официальных сервисных центрах, зачастую приобретают другую модель концерна General Motors в будущем. Поэтому важно привлекать автовладельцев в наши сервисные центры для того, чтобы повысить качество и надежность их машин", – заявил председатель совета директоров и исполнительный директор General Motors Дэн Акерсон.

При этом в случае с некоторыми автомобилями с нетрадиционными силовыми установками (гибриды, электрокары) замена масла проводиться не будет. Тогда как хозяева спорткаров не смогут воспользоваться безвозмездной услугой по перестановке колес.

Компания Cadillac предлагает своим клиентам аналогичный сервис для машин, которые были выпущены не раньше 2011 года, с тем лишь исключением, что автомобилям этой марки бесплатно меняют еще и воздушный фильтр. У "Кадиллака" пользоваться бесплатным техническим обслуживанием можно на протяжении четырех лет или 50 тысяч миль пробега (80 тысяч километров).