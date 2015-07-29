Пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon получили дизельный мотор

Двигатель с непосредственным впрыском топлива имеет коленчатый вал и шатуны из кованой стали, а также чугунный блок цилиндров с алюминиевой головкой.

В General Motors заявляют, что им удалось сделать самый экологичный дизельный мотор в истории концерна, в том числе, за счет внедрения системы рециркуляции с охлаждением выхлопных газов.