Пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon получили дизельный мотор

Пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon получили дизельный моторМодели оснастили 2,8-литровым турбоагрегатом Duramax
Концерн General Motors представил новые версии среднеразмерных пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon с дизельным мотором. Модели получили 2,8-литровый турбоагрегат Duramax.
На данный момент пикапы доступны с бензиновой 2,5-литровой «четверкой» мощностью 200 лошадиных сил, а также с шестицилиндровым мотором объемом 3,5 литра, развивающим 305 сил.
Новый двигатель, способный также работать на 20-процентом биодизеле, развивает 181 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента, доступного от двух тысяч оборотов в минуту. Силовая установка сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная масса буксируемого прицепа для моноприводной и полноприводной версии составила 3492 и 3447 килограммов соответственно.
Двигатель с непосредственным впрыском топлива имеет коленчатый вал и шатуны из кованой стали, а также чугунный блок цилиндров с алюминиевой головкой.
В General Motors заявляют, что им удалось сделать самый экологичный дизельный мотор в истории концерна, в том числе, за счет внедрения системы рециркуляции с охлаждением выхлопных газов.
Продажи пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon с новым дизельным мотором стартуют в США осенью текущего года. Стоимость будет начинаться от 33 тысяч 520 долларов и от 34 тысяч 875 долларов соответственно.