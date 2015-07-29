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Новости
Опубликовано 29 июля 2015, 13:21
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Пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon получили дизельный мотор

Модели оснастили 2,8-литровым турбоагрегатом Duramax
Концерн General Motors представил новые версии среднеразмерных пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon с дизельным мотором. Модели получили 2,8-литровый турбоагрегат Duramax.
Пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon получили дизельный мотор
© General Motors
Ярослав Гронский

Концерн General Motors представил новые версии среднеразмерных пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon с дизельным мотором. Модели получили 2,8-литровый турбоагрегат Duramax.

На данный момент пикапы доступны с бензиновой 2,5-литровой «четверкой» мощностью 200 лошадиных сил, а также с шестицилиндровым мотором объемом 3,5 литра, развивающим 305 сил.

Новый двигатель, способный также работать на 20-процентом биодизеле, развивает 181 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента, доступного от двух тысяч оборотов в минуту. Силовая установка сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная масса буксируемого прицепа для моноприводной и полноприводной версии составила 3492 и 3447 килограммов соответственно.

Пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon получили дизельный мотор

© General Motors

Двигатель с непосредственным впрыском топлива имеет коленчатый вал и шатуны из кованой стали, а также чугунный блок цилиндров с алюминиевой головкой.

В General Motors заявляют, что им удалось сделать самый экологичный дизельный мотор в истории концерна, в том числе, за счет внедрения системы рециркуляции с охлаждением выхлопных газов.

© General Motors

Продажи пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon с новым дизельным мотором стартуют в США осенью текущего года. Стоимость будет начинаться от 33 тысяч 520 долларов и от 34 тысяч 875 долларов соответственно.

Автор:Ярослав Гронский
Теги:
#Chevrolet
#Colorado
#GMC
#Canyon
#Пикапы