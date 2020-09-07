Видео: коза забралась в полицейский автомобиль и съела важные документы

Произошедшее зафиксировал нагрудный видеорегистратор помощницы местного шерифа. Женщина оставила патрульную машину у дома незапертой, а гуляющая неподалёку коза воспользовалась её отсутствием, каким-то образом открыла водительскую дверь и проникла в салон. Вернувшись к машине, полицейская застала животное за уничтожением документов – судя по ожесточенной, но непродолжительной борьбе за уцелевшие бумаги, они были важны.

Животное удалось вытолкнуть из машины, но оно на этом не остановилось и боднула оппонентку, в результате чего та упала не землю.