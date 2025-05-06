Посмотрите на Rolls-Royce Wraith с отделкой из чистого золота

Кузов автомобиля окрашен в глубокий черный цвет, контрастирующий с золотыми акцентами. В салоне преобладает черная кожа, украшенная желтой прострочкой, а декоративные элементы выполнены с использованием благородного металла. Производитель не раскрыл характеристики двигателя именно этой версии, однако отметил, что покупатель может выбрать как стандартный мотор, так и один из форсированных вариантов мощностью более 700 лошадиных сил.