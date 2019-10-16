Полиция запретила ездить на «золотом» BMW X5 и эвакуировала машину

По словам полиции, автомобиль буквально «светился» под солнечными лучами, и на него было тяжело смотреть. На снимке кроссовера, который они сделали для оформления протокола, их форма отражается в боковых дверях как в зеркале. При этом 30-летний владелец не ожидал, что его остановят за нарушение правил, и временно «конфискуют» автомобиль, поскольку был уверен, что не нарушает никаких правил.

Генеральный директор Ассоциации тюнеров Германии Гарольд Шмитке рассказал изданию T-online.de, что стоимость такой оклейки в хорошем сервисе стоит от 2500 до 3000 евро (порядка 200 тысяч рублей по текущему курсу). Он добавил, что вопрос о том, может ли такой автомобиль передвигаться по дорогам, должен решать эксперт. Однако если машина отвлекает других водителей, то это недопустимо и владельца должны обязать устранить пленку.