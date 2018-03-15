Машина оснащена функцией голосового управления и системой экстренного торможения

Пульс

На аукцион выставят самый продвинутый автомобиль 1950-х

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15 марта 2018

В середине мая текущего года аукционный дом Mecum выставит на торги самый необычный автомобиль, созданный легендой американского кастомайзинга Джорджем Баррисой. Машина дебютировала в 1954 году на выставке Petersen Motorama, а ее постройка обошлась в 25 000 долларов (в сегодняшних деньгах сумма составила бы около 300 тысяч долларов).

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Автомобиль, известный под именем The Golden Sahara, начал свою жизнь как Lincoln Capri Hardtop образца 1953 года. После аварии, в результате которой машина лишилась верхней части, Баррис решил использовать ее для амбициозного проекта. Финансовую сторону вопроса взял на себя заказчик — житель Огайо Джеймс Сконзакес.

В результате переделок автомобилю полностью поменяли переднюю и заднюю часть кузова, установили сферическое лобовое стекло, задние крылья с интегрированными воздухозаборниками и новую крышку багажника, отлитую по форме запасного колеса. Чтобы открыть ее, нужно было повернуть номерной знак.

Те детали, которые ранее были хромированными, покрыли 24-каратным золотом. Для получения уникальной золотистой краски с перламутровым эффектом использовали рыбью чешую. Для этого ее смешивали с прозрачным лаком и тонером.

В отделке интерьера The Golden Sahara использовалась двуцветная ткать и плюш. В автомобиле был установлен телевизор, магнитофон, радио и мини-бар с холодильником.

В 1956 году доработкой машины занялась детройтская автомастерская Delphos Machine and Tool. The Golden Sahara получила новые четырехсекционные фары, двойной задний плавник и невероятный для своего времени набор электроники. Управлять машиной можно было при помощи руля, кнопок и установленного по центру рычага, как самолетом. В переднем бампере были установлены сенсоры системы экстренного торможения, а стеклянные секции колес подсвечивались во время поворота.

Покрышки у The Golden Sahara тоже были необычные. Сделанные из экспериментальной резиновой смеси компанией Goodyear, они могли светиться в темноте.

Покрышки у The Golden Sahara тоже были необычные. Сделанные из экспериментальной резиновой смеси компанией Goodyear, они могли светиться в темноте.

The Golden Sahara оснащался функцией голосового и удаленного управления, с помощью которой можно было запускать и глушить двигатель, открывать двери и управлять разгоном и торможением. Помимо этого, двухдверка могла передвигаться и самостоятельно — без водителя.

С середины 1960 годов автомобиль хранился в доме Сконзакеса и до сих пор не появлялся на публике.

В января на аукционе Barrett-Jackson продали личную машину Барриса — Ferrari 308 GTS. Спорткар, оснащенный электронной приборной панелью, телефоном NEC, телевизором Sony, аудиосистемой Kenwood и камерой заднего вида, достался новому владельцу за 93 500 долларов (5,4 миллиона рублей).

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Фото: Mecum Auctions
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