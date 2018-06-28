Над дизайном машины работали студенты Политехнического университета Валенсии

Пульс

Испанский стартап выпустит 710-сильный внедорожник

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28 июня 2018

Испанский стартап DSD Design & Motorsport совместно со студентами Политехнического университета Валенсии разработал дизайн и построил полноразмерный макет брутального внедорожника под названием Golem. Товарную версию машины планируют выпустить ограниченной серией 30 экземпляров.

В еврейской мифологии голем — глиняный великан, которого, по легенде, создал праведный раввин Лёв для исполнения разных «чёрных» работ и трудных поручений.

Внедорожник Golem отличается агрессивным дизайном: рублеными формами кузова, массивными расширителями колесных арок и эффектными выштамповками по всему кузову. Среди других особенностей: спойлер на крыше, интегрированные подножки, задние фонари сложной формы, а также колесные диски с бэдлоками, обутые в «зубастую» резину BFGoodrich Mud-Terrain.

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Серийный Golem будет комплектоваться двигателем V8, отдача которого составит 710 лошадиных сил. Сочетаться агрегат станет с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода. Внедорожник также получит полноуправляемое шасси и будет предложен в различных модификация, первой из которых станет пикап.

Гиперкар Boreas

Гиперкар Boreas

Летом 2017 года DSD Design & Motorsport представил в Ле-Мане 1000-сильный суперкар Boreas, оснащенный гибридной силовой установкой. По словам производителя, машина способна разгоняться до «сотни» за 2,8 секунды и достигать максимальной скорости 380 километров в час. На электротяге Boreas может проехать до 100 километров.

Садись, пять

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Теги:
Внедорожники
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