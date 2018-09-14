Volkswagen Golf вернулся в Россию

Volkswagen Golf будет доступен только с бензиновыми двигателями 1.4 TSI мощностью 125 или 150 лошадиных сил (200 и 250 Нм момента соответственно). Коробка — безальтернативный семиступенчатый «робот» DSG. С места до ста километров в час машины смогут разгоняться за 9,1 или 8,2 секунды, максимальная скорость составит 204 и 216 километров в час.
Цены на Volkswagen Golf
|Комплектация
|1.4 TSI (125 л.с.) DSG
|1.4 TSI (150 л.с.) DSG
|Trendline
|1 429 900 руб.
|--
|Comfortline
|1 499 900 руб.
|--
|R-Line
|1 569 900 руб.
|--
|Highline
|--
|1 649 900 руб.
В базовое оснащение хэтчбека войдет двухзонный климат-контроль, обогрев форсунок омывателя лобового стекла, датчики парковки, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Bluetooth и USB-портом, круиз-контроль, светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом, а также противотуманные фары с функцией подсветки поворотов и система распознавания усталости водителя.
Старшие версии «Гольфа» получили адаптивные светодиодные фары, задние фонари с динамическими указателями поворотов, водительское кресло с электрорегулировками в 14 направлениях и настройкой поясничного подпора, обогрев лобового стекла, беспроводную зарядку для смартфонов, цифровую приборную панель Active Info Display, навигационную систему и камеру заднего вида.
Volkswagen Golf седьмого поколения выпускается с 2012 года. Продажи модели в России прекратились в 2016-м. Причиной стали сильно возросшая цена и упавший спрос.