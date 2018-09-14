Volkswagen Golf вернулся в Россию

Volkswagen Golf будет доступен только с бензиновыми двигателями 1.4 TSI мощностью 125 или 150 лошадиных сил (200 и 250 Нм момента соответственно). Коробка — безальтернативный семиступенчатый «робот» DSG. С места до ста километров в час машины смогут разгоняться за 9,1 или 8,2 секунды, максимальная скорость составит 204 и 216 километров в час.

Цены на Volkswagen Golf