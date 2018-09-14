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12:47

Volkswagen Golf вернулся в Россию

Дилеры марки уже открыли прием заказов

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Компания Volkswagen вернула на российский рынок хэтчбек Golf. Модель предлагается в четырех комплектациях по цене от 1 429 900 рублей. Предварительные заказы на машины уже принимаются официальными дилерами марки.

Volkswagen Golf будет доступен только с бензиновыми двигателями 1.4 TSI мощностью 125 или 150 лошадиных сил (200 и 250 Нм момента соответственно). Коробка — безальтернативный семиступенчатый «робот» DSG. С места до ста километров в час машины смогут разгоняться за 9,1 или 8,2 секунды, максимальная скорость составит 204 и 216 километров в час.

Цены на Volkswagen Golf

Комплектация1.4 TSI (125 л.с.) DSG1.4 TSI (150 л.с.) DSG
Trendline1 429 900 руб.--
Comfortline1 499 900 руб.--
R-Line1 569 900 руб.--
Highline--1 649 900 руб.

В базовое оснащение хэтчбека войдет двухзонный климат-контроль, обогрев форсунок омывателя лобового стекла, датчики парковки, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Bluetooth и USB-портом, круиз-контроль, светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом, а также противотуманные фары с функцией подсветки поворотов и система распознавания усталости водителя.

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Старшие версии «Гольфа» получили адаптивные светодиодные фары, задние фонари с динамическими указателями поворотов, водительское кресло с электрорегулировками в 14 направлениях и настройкой поясничного подпора, обогрев лобового стекла, беспроводную зарядку для смартфонов, цифровую приборную панель Active Info Display, навигационную систему и камеру заднего вида.

Volkswagen Golf седьмого поколения выпускается с 2012 года. Продажи модели в России прекратились в 2016-м. Причиной стали сильно возросшая цена и упавший спрос.

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