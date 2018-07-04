Видео: самый быстрый в мире Volkswagen с DSG

Слипер на базе Volkswagen Golf второго поколения установил новый рекорд на отрезке в четверть мили (402 метра). Автомобиль, подготовленный немецким ателье Boba Motoring, проехал дрэговую дистанцию за 8,76 секунды. Скорость на финише составила 267,9 километра в час. Для сравнения, 850-сильный Dodge Challenger SRT Demon преодолевает это расстояние за 9,65 секунды.

Хэтчбек назвали самым быстрым в мире «Фольксвагеном» с коробкой DSG. «Гольф» оснащен двухлитровым турбомотором с нагнетателем от Extreme Tuners и головкой блока цилиндров NG-Motorsports. По слухам, отдача двигателя составляет около 1200 лошадиных сил. Помимо этого, Golf укомплектован системой полного привода 4Motion и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DSG DQ250 с перепрошитой программой управления.

Видео с YouTube-канала Boba Motoring.

Машина массой 1220 килограммов способна разгоняться до «сотни» за 2,1 секунды, до 200 километров в час — за 5,4 секунды. Максимальная скорость хэтчбека превышает 340 километров в час.