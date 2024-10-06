Африканская полиция получила большую партию Volkswagen Golf GTI

Интересно, что ранее в этом году другая южноафриканская спецслужба (Hawks — Управление по расследованию особо важных преступлений) тоже закупила Volkswagen Golf GTI. Тогда на балансе появилось 22 хот-хэтча. В обоих случаях речь идёт о дорестайлинговых «восьмых» Golf GTI с 245-сильным турбомотором и «роботом». Каждый автомобиль обошёлся бюджету примерно в 50 тысяч долларов с учётом оборудования.