40-летний Volkswagen Golf с пробегом 1200 километров продадут на аукционе

Первый владелец приобрёл в 1980 году Volkswagen Golf первого поколения про запас. У мужчины уже был ранний дизельный Golf белого цвета, и британец посчитал, что не против пересесть на точно такую же машину, когда первый автомобиль начнёт ломаться и потребует обновления. Однако белый Golf оказался очень живучим, и к 1995 году стало понятно, что начинать эксплуатацию «капсулы времени» жалко.
Фото: silverstoneauctions.com
В 1999 году зелёный Golf GLD впервые поставили на учёт, и почти сразу же у хэтчбека сменился владелец — им стал британский коллекционер. Следующие 20 лет автомобиль практически не ездил, ведь на одометре — всего 738 миль (1187 километров). И кузов, и велюровый салон отлично сохранились, очаги ржавчины заметны лишь на элементах-расходниках, вроде глушителя.
Фото: silverstoneauctions.com
Под капотом Volkswagen Golf GLD первого поколения атмосферный 1,5-литровый дизель мощностью 50 лошадиных сил (80 Нм). Мотор сочетается с 4-скоростной «механикой», привод — на переднюю ось.
Версия с 50-сильным дизелем одна из самых медленных в гамме, ведь первую сотню хэтчбек разменивает за 19 секунд, зато расходу топлива 6,5 литра на 100 километров позавидуют более современные модели гольф-класса.
Подержанные Volkswagen Golf первого поколения в Европе стоят в пределах 1000 евро, но полностью оригинальный экземпляр со столь малым пробегом окажется на порядок дороже. Торги пройдут 13-14 ноября на площадке Silverstone Auctions.