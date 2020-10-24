40-летний Volkswagen Golf с пробегом 1200 километров продадут на аукционе

Первый владелец приобрёл в 1980 году Volkswagen Golf первого поколения про запас. У мужчины уже был ранний дизельный Golf белого цвета, и британец посчитал, что не против пересесть на точно такую же машину, когда первый автомобиль начнёт ломаться и потребует обновления. Однако белый Golf оказался очень живучим, и к 1995 году стало понятно, что начинать эксплуатацию «капсулы времени» жалко.