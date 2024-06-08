Volkswagen анонсировал новый «горячий» хэтчбек Golf R

Опубликовано 08 июня 2024, 11:00
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Volkswagen анонсировал новый «горячий» хэтчбек Golf RПремьера модели состоится до конца текущего месяца
Компания Volkswagen анонсировала новый полноприводный «горячий» хэтчбек Golf R. Немецкий концерн близок к завершению формирования линейки обновлённого хэтчбека Volkswagen Golf последнего поколения. Базовые модели в рестайлинговом варианте были представлены ещё в январе, позднее была показана знаковая для модели версия GTI, а самой горячей новинкой стал самый мощный переднеприводный GTI Clubsport, который показали в конце мая на марафоне «24 часа Нюрбургринга», а вскоре будет представлен и флагманский полноприводный Golf R.
Никакой официальной информации о новинке, кроме единственного изображения, пока нет. Судя по снимку, автомобиль получит знакомые по другим модификациям рестайлингового хэтчбека фары, объединённые светящейся полосой друг с другом и подсвеченным фирменным логотипом на решётке радиатора.
Естественно, Golf R получил развитый аэродинамический обвес, спортивные акценты в интерьере, более мощный, чем у других моделей, двигатель и ряд других доработок, а также полный привод.
Ожидается, что как и прочие модификации, новинка лишится механической коробки передач. Все подробности будут раскрыты в ходе официальной премьеры обновлённого Volkswagen Golf R, которая намечена на 26 июня.