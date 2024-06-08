Volkswagen анонсировал новый «горячий» хэтчбек Golf R

Премьера модели состоится до конца текущего месяца

Компания Volkswagen анонсировала новый полноприводный «горячий» хэтчбек Golf R. Немецкий концерн близок к завершению формирования линейки обновлённого хэтчбека Volkswagen Golf последнего поколения. Базовые модели в рестайлинговом варианте были представлены ещё в январе, позднее была показана знаковая для модели версия GTI, а самой горячей новинкой стал самый мощный переднеприводный GTI Clubsport, который показали в конце мая на марафоне «24 часа Нюрбургринга», а вскоре будет представлен и флагманский полноприводный Golf R.