Три поколения Volkswagen Golf R сравнили в дрэге

Все автомобили в доработанном варианте

Модели Golf R уже более двух десятилетий, а сам по себе хэтчбек является самым хардкорным и самым быстрым на культовой «Нордшляйфе» вариантом модели Volkswagen Golf. И чтобы понять, какая из машин в этом семействе самая динамичная и быстрая на прямой, авторы YouTube-канала Officially Gassed свели в дрэг-рейсинге три поколения Volkswagen Golf R. Причём каждый из автомобилей был в тюнинговом варианте, что добавило интриги. Машины мощнее стандартных хэтчбеков, однако между собой разница тоже есть.