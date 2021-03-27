Дрэг-гонка: новый Volkswagen Golf R против Honda Civic Type R

Honda Civic Type R — один из быстрейших хэтчбеков в своём классе. Под капотом наддувный мотор 2.0 VTEC мощностью 320 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм. Тяга передаётся на переднюю ось, коробка передач — 6-скоростная «механика». Цена — 32,8 тысячи фунтов стерлингов.
Фото: Honda Civic Type R
Volkswagen Golf R комплектуется турбомотором аналогичного объёма, который развивает 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Трансмиссия полноприводная, коробка передач — преселективный 7-ступенчатый «робот», есть лонч-контроль. Немецкий хот-хэтч на 170 килограммов тяжелее и на 6,5 тысячи фунтов стерлингов дороже.
Видео: YouTube-канал carwow
В заездах с места и с хода полноприводный Volkswagen с «роботом» ожидаемо быстрее, но на торможении лучше показал себя более лёгкий японский хот-хэтч.
Две недели назад блогеры carwow сравнивали Golf R с подходящими по цене полноприводными хэтчбеками, и результаты оказались более плотными.