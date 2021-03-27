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Дрэг-гонка: новый Volkswagen Golf R против Honda Civic Type R

Блогеры устроили дуэль между пятидверными хот-хэтчами

© Скрин видео, YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
YouTube-канал carwow инициировал дрэг-гонку между новым Volkswagen Golf R и Honda Civic Type R уходящего поколения. Обе пятидверки оснащаются 2,0-литровыми 320-сильными турбомоторами, но Volkswagen дебютировал на 3,5 года позже и отличается от Honda технически. По традиции, победителя определили по итогам серии заездов.

Honda Civic Type R — один из быстрейших хэтчбеков в своём классе. Под капотом наддувный мотор 2.0 VTEC мощностью 320 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм. Тяга передаётся на переднюю ось, коробка передач — 6-скоростная «механика». Цена — 32,8 тысячи фунтов стерлингов.

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Фото: Honda Civic Type R

Volkswagen Golf R комплектуется турбомотором аналогичного объёма, который развивает 320 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Трансмиссия полноприводная, коробка передач — преселективный 7-ступенчатый «робот», есть лонч-контроль. Немецкий хот-хэтч на 170 килограммов тяжелее и на 6,5 тысячи фунтов стерлингов дороже.

Видео: YouTube-канал carwow

В заездах с места и с хода полноприводный Volkswagen с «роботом» ожидаемо быстрее, но на торможении лучше показал себя более лёгкий японский хот-хэтч.

Две недели назад блогеры carwow сравнивали Golf R с подходящими по цене полноприводными хэтчбеками, и результаты оказались более плотными.