Дрэг-гонка: новый Volkswagen Golf R против Honda Civic Type R

В заездах с места и с хода полноприводный Volkswagen с «роботом» ожидаемо быстрее, но на торможении лучше показал себя более лёгкий японский хот-хэтч.

Две недели назад блогеры carwow сравнивали Golf R с подходящими по цене полноприводными хэтчбеками, и результаты оказались более плотными.