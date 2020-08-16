16-летний Volkswagen Golf пустили с молотка по цене двух Teramont

Volkswagen выпустил для американского рынка 5000 Golf R32 четвёртого поколения, а в Европе тираж и вовсе был не ограничен, так что редкость модели относительна. Однако отличное состояние и удачные торги позволили владельцу выручить за хот-хэтч 62 тысячи долларов. Для сравнения новый Golf GTI в Северной Америке стоит 28,6 тысячи долларов, а полноразмерный Atlas (Teramont) обойдётся в 31,5 тысячи долларов.