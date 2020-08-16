16-летний Volkswagen Golf пустили с молотка по цене двух Teramont

«Заряженный» Volkswagen Golf R32 2004 года выпуска относится к четвёртому поколению модели. До февраля 2020 года хот-хэтч был в одних руках в Коннектикуте и проехал всего около 2800 километров, но регулярно проходил техническое обслуживание. И внутри, и снаружи трёхдверка выглядит, как новая. Исключительное состояние «Гольфа» подтверждается документально.
Фото: bringatrailer.com
Под капотом хот-хэтча 3,2-литровый атмосферный VR6 мощностью 240 лошадиных сил и крутящим моментом 320 Нм. Тяга передаётся через 6-ступенчатую «механику», привод — полный 4Motion. Оснащение богатое: есть климат-контроль, кожаный салон, алюминиевые накладки на педалях, спортивные передние кресла с подогревом, 18-дюймовые литые диски O.Z. и заводская аудиосистема с CD-чейнджером.
Volkswagen выпустил для американского рынка 5000 Golf R32 четвёртого поколения, а в Европе тираж и вовсе был не ограничен, так что редкость модели относительна. Однако отличное состояние и удачные торги позволили владельцу выручить за хот-хэтч 62 тысячи долларов. Для сравнения новый Golf GTI в Северной Америке стоит 28,6 тысячи долларов, а полноразмерный Atlas (Teramont) обойдётся в 31,5 тысячи долларов.