Названы сроки появления нового Volkswagen Golf

Сроки выхода нового «Гольфа» на рынок в интервью изданию Automotive News Europe назвал ответственный за маркетинг и продажи марки Юрген Штакманн. Кроме того, он пожаловался на сложность настойки внутренних систем безопасности, так как автомобиль перестал быть замкнутой экосистемой: теперь здесь в 10 раз больше кода, чем в операционных системах современных смартфонов, и каждое последующее обновление может вызвать серьезный сбой.