Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:38

Названы сроки появления нового Volkswagen Golf

Презентацию новинки решили сдвинуть из-за проблем с электроникой

Продажи Volkswagen Golf восьмого поколения в Европе начнутся в конце февраля следующего года. Сначала модель выйдет на рынок Германии, а затем появится и в других странах. До этого срока компании предстоит решить проблемы с электроникой, в том числе добиться улучшения работы обновлений «по воздуху».
Загрузка...

Сроки выхода нового «Гольфа» на рынок в интервью изданию Automotive News Europe назвал ответственный за маркетинг и продажи марки Юрген Штакманн. Кроме того, он пожаловался на сложность настойки внутренних систем безопасности, так как автомобиль перестал быть замкнутой экосистемой: теперь здесь в 10 раз больше кода, чем в операционных системах современных смартфонов, и каждое последующее обновление может вызвать серьезный сбой.

Загрузка...

Изначально новый Volkswagen Golf планировали показать на автосалоне во Франкфурте в сентябре, но из-за проблем с электроникой презентацию решили отложить. Вместо этого осеннее моторшоу используют для продвижения первой модели из электрического семейства ID.

По итогам 2018 года Volkswagen Golf занимает шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров. В России Golf снова продается после непродолжительно отсутствия. Цена — минимум 1 429 900 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...