Названы сроки появления нового Volkswagen Golf

Сроки выхода нового «Гольфа» на рынок в интервью изданию Automotive News Europe назвал ответственный за маркетинг и продажи марки Юрген Штакманн. Кроме того, он пожаловался на сложность настойки внутренних систем безопасности, так как автомобиль перестал быть замкнутой экосистемой: теперь здесь в 10 раз больше кода, чем в операционных системах современных смартфонов, и каждое последующее обновление может вызвать серьезный сбой.
Изначально новый Volkswagen Golf планировали показать на автосалоне во Франкфурте в сентябре, но из-за проблем с электроникой презентацию решили отложить. Вместо этого осеннее моторшоу используют для продвижения первой модели из электрического семейства ID.
По итогам 2018 года Volkswagen Golf занимает шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров. В России Golf снова продается после непродолжительно отсутствия. Цена — минимум 1 429 900 рублей.