Гонку Формулы-1 перенесут из Сочи в Санкт-Петербург. Но это не точно

Британские СМИ утверждают, что перенос Гран-при России весьма вероятен, поскольку владельцы чемпионата мира заинтересованы в проведении гонок в мегаполисах. Решение о проведении этапа в Сочи было принято бывшим руководителем Формулы-1 Берни Экклстоуном в преддверии зимней Олимпиады-2014, но спустя пять лет мировая известность черноморского курорта меньше, чем у Санкт-Петербурга.

Если место проведения Гран-при будет изменено, гонка состоится на новом автодроме «Игора-Драйв» в 54 километрах от города. Открытие гоночного комплекса состоится в этом году: полотно трассы уже готово, а возведение инфраструктурных объектов находится в завершающей стадии.