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16:09

Гонку Формулы-1 перенесут из Сочи в Санкт-Петербург. Но это не точно

В северной столице этап может состояться в 2021 году

© thepaddockmagazine.com
Британский таблоид Daily Mail объявил о возможном переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург. Журналисты утверждают, что смена места проведения гонки согласована с Владимиром Путиным, и российский президент ведет активные переговоры с владельцами Формулы-1, компанией Liberty Media.

Британские СМИ утверждают, что перенос Гран-при России весьма вероятен, поскольку владельцы чемпионата мира заинтересованы в проведении гонок в мегаполисах. Решение о проведении этапа в Сочи было принято бывшим руководителем Формулы-1 Берни Экклстоуном в преддверии зимней Олимпиады-2014, но спустя пять лет мировая известность черноморского курорта меньше, чем у Санкт-Петербурга.

Если место проведения Гран-при будет изменено, гонка состоится на новом автодроме «Игора-Драйв» в 54 километрах от города. Открытие гоночного комплекса состоится в этом году: полотно трассы уже готово, а возведение инфраструктурных объектов находится в завершающей стадии.

Дирекция АНО «Росгонки» не подтверждает перенос Гран-При — генеральный директор некоммерческой организации Алексей Титов заявил ТАСС: «У нас контракт с Формулой-1 до 2025 года, и там прописан Сочи».

Источник: Daily Mail