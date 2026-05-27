Гоночный Ford Mustang Cobra актера Пола Ньюмана выставили на торги в США

Компания Roush, которой принадлежал раритетный автомобиль, решила расстаться с жемчужиной своей коллекции. Mustang, который пилотировал знаменитый актер и страстный автогонщик Пол Ньюман, после финиша отправили в Музей автоспорта в Дайтона-Бич. За три десятилетия машину ни разу не мыли.

На момент гонки фильм с участием Ньюмана «Без дураков» вышел в прокат всего месяц назад, и студия Paramount решила нанести на гоночное купе его логотип. За руль 750-сильного Mustang Ньюман сел вместе с Томми Кендаллом, Марком Мартином и Майклом Брокманом. Команда выиграла соревнование в классе GTS-1, а 70-летний актер подтвердил репутацию серьезного гонщика. Двумя десятилетиями раньше, в 1974-м, он занял второе место в соревновании «24 часа Ле-Мана» на Porsche 935.

Под капотом выставленного на продажу Mustang — 6,0-литровая атмосферная «восьмёрка» от Roush мощностью 750 л.с., работающая в паре с 5-ступенчатой «механикой». Никаких систем стабилизации и трекшн-контроля. Перед продажей на кузов вернули оригинальные панели, которые сняли после гонки.

Ранее стало известно, что Porsche урежет масштаб компании.