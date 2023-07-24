Renault Twizy уходит в отставку

Renault Twizy уходит в отставкуНа смену Renault Twizy придет новое семейство электрокаров
Компания Renault снимает с производства маленький городской электрокар Twizy. Модель Twizy в строю уже 12 лет, и ее можно было в встретить в том числе в России. Она представляет собой двухместный электрический ситикар, причем кресла в салоне расположены одно за другим. За десять с небольшим лет по всему миру было продано чуть больше 33,3 тысячи экземпляров Twizy, причем значительная часть этих машин была передана различным муниципальным службам и прокатным конторам. Модель снимут с конвейера в сентябре 2023 года.
Наибольшей популярностью Renault Twizy пользовался в европейских странах — Франции, Германии и Италии, но также полюбили сити-кар и в Южной Корее. В 2016 году Twizy появился и в России, и на тот момент его можно было купить за 799 тысяч рублей. Электрокар оснащался электромотором мощностью 17 лошадиных сил, ускорялся с места до 45 километров в час за 6,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 80 километров в час. На зарядку батареи уходило 3,5 часа.
В настоящее время Twizy стоит в Европе от 11,5 тысячи евро (1,15 миллиона рублей) — во столько обойдется электрокар начального уровня с 10-сильным электромотором, запасом хода в 100 километров и максимальной скоростью 45 километров в час. А за вариант с 17-сильным электромотором придется заплатить 12,15 тысячи евро (1,2 миллиона рублей).
С уходом Twizy пустующую нишу займет новое семейство компактных электромобилей DUO, выпускаемых под суббрендом Mobilize (принадлежит Renault). Эта модель дебютировала летом 2021 года вместе с соплатформенными грузовыми вариантами Bento и Hippo. В первую очередь Duo предназначен для сервисов краткосрочной аренды, включая собственный каршеринг Renault — Zity.
Важное преимущество моделей Mobilize в том, что они укомплектованы съемными батарейными модулями емкостью 2,3 киловатт-часа каждый. Всего можно установить до четырех таких модулей: то есть максимальная емкость аккумуляторов составляет 9,2 киловатт-часа.