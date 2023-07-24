Renault Twizy уходит в отставку

Наибольшей популярностью Renault Twizy пользовался в европейских странах — Франции, Германии и Италии, но также полюбили сити-кар и в Южной Корее. В 2016 году Twizy появился и в России, и на тот момент его можно было купить за 799 тысяч рублей. Электрокар оснащался электромотором мощностью 17 лошадиных сил, ускорялся с места до 45 километров в час за 6,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 80 километров в час. На зарядку батареи уходило 3,5 часа.

В настоящее время Twizy стоит в Европе от 11,5 тысячи евро (1,15 миллиона рублей) — во столько обойдется электрокар начального уровня с 10-сильным электромотором, запасом хода в 100 километров и максимальной скоростью 45 километров в час. А за вариант с 17-сильным электромотором придется заплатить 12,15 тысячи евро (1,2 миллиона рублей).