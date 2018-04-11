Компания Suzuki завершила выпуск внедорожника Jimny

Компания Suzuki завершила производство внедорожника Jimny текущего поколения. Как сообщает издание Autocar со ссылкой на представителя японской марки, на данный момент осталось около 200 непроданных экземпляров модели. Новый автомобиль, по предварительной информации, дебютирует в октябре текущего года на моторшоу в Токио.

«Джимни» четвертого поколения, как ожидается, сохранит рамную конструкцию и полный привод в базовом оснащении. Судя по изображениям внедорожника, новинка сохранит общую стилистику предшественника и получит возможности по персонализации внешнего вида. Для модели можно будет не только изменить цвет кузова, но и окраску крыши, капота, колесных арок и накладок на бамперах.

Новинка будет предлагаться с турбомотором объемом один литр и 1,2-литровым атмосферником. Двигатели смогут работать в паре с механической коробкой передач или вариатором. Сейчас «Джимни» доступен с одним 85-сильным мотором, который доступен как с МКП, так и с четырехступенчатым «автоматом».

Ожидается, что продажи «Джимни» нового поколения начнутся только в 2019 году.

В России нынешний Suzuki Jimny стоит от 1 155 000 рублей.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?