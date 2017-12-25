Google назвал самые популярные автомобильные марки
Поисковик Google опубликовал список самых популярных автомобильных марок в США за 2017 год. Рейтинг составлен на основе самых частых поисковых запросов. Всего в список вошло десять компаний.
По сравнению с прошлым годом рейтинг существенно поменялся. Так, из списка пропали очень дорогие премиальные и спортивные марки, например, Bentley, Maserati, Lamborghini и Rolls-Royce. В то же время появились корейские бренды Kia и Hyundai, которых не было в «Топ-10» в прошлом году.
Топ-10 марок по количеству запросов в Google
|Место
|Марка в 2017 году
|Марка в 2016 году
|1
|Ford
|Honda
|2
|Lexus
|Mercedes-Benz
|3
|Kia
|Tesla
|4
|Toyota
|Lamborghini
|5
|Honda
|Volvo
|6
|Buick
|Ford
|7
|Acura
|Jaguar
|8
|Tesla
|Bentley
|9
|Hyundai
|Maserati
|10
|Dodge
|Rolls-Royce
В 2016 году самой популярной маркой по запросам в Google стала «Хонда». В 2015-м лидировал Chevrolet, а в 2014-м – Ford. При этом в рейтинге трехлетней давности был всего один европейский бренд – BMW. Постепенно их число увеличивалось – сначала до трех (Porsche, Mercedes-Benz и Volkswagen), а потом, в 2016-м, до семи.