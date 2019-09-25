Создатель «небьющихся» экранов смартфонов сделал лобовое стекло для Ford

Автомобиль является одной из самых продаваемых моделей в США, при этом большинство покупателей используют его в качестве рабочей машины. Из-за того, что пикапы часто эксплуатируют на бездорожье, лобовое стекло практически моментально покрывается сколами, а иногда и трещинами.

Компания Corning решила помочь владельцам пикапов и создала замену штатному стеклу из своего сверхпрочного Gorilla Glass. Его изготавливают при температура свыше 1000 градусов по Цельсию, а затем подвергают химической обработке. Благодаря такой технологии, на выходе получается стекло, которое на 80 процентов меньше подвержено повреждениям.