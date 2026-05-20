Городской кроссовер Skoda Epiq полностью рассекречен

Машина чуть крупнее бензинового Kamiq. Длина Epiq 4171 мм, колесная база — 2601 мм. Салон, по сравнению с бензиновой моделью, более просторен. В отделке салона применяются материалы из вторсырье и никаким образом не используется кожа животных.

В качестве комбинации приборов применяется 5-дюймовый экран, диагональ основного экрана медиасистемы – 13 дюймов. Суммарный объем всевозможных ниш и карманов, рассредоточенных по салону, достигает 26 литров.

Skoda заявляет, что в базовом оснащении электрический кроссовер будет стоить как бензиновый Kamiq на многих рынках. Цена этого «народного автомобиля» в Германии — от 32,8 тыс. евро.

Силовая установка версии First Edition — один электромотор на 210 л.с., разгон до сотни занимает 7,1 с, запас хода — около 440 км. Кроме того, разгоном и замедлением Epiq можно полноценно управлять одной педалью, для этого предусмотрен режим B с регулируемой рекуперацией. Для автомобиля предусмотрено семь подушек, включая центральную, которая установлена между передними креслами.

