Стало известно, когда госслужащих пересадят на Lada Aura

По словам президента АвтоВАЗа, это произойдет до конца года

Первые Lada Aura появятся в ведомственных гаражах до конца года. О сроках запуска производства новой модели журналистам рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Так, по его словам, в ближайшее время на конвейер встанет полностью серийный вариант «Ауры», после чего первые экземпляры удлиненного седана начнут поступать в гаражи государственных структур.