Стало известно, когда госслужащих пересадят на Lada Aura

Опубликовано 05 июня 2024, 20:27
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Стало известно, когда госслужащих пересадят на Lada AuraПо словам президента АвтоВАЗа, это произойдет до конца года
Первые Lada Aura появятся в ведомственных гаражах до конца года. О сроках запуска производства новой модели журналистам рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Так, по его словам, в ближайшее время на конвейер встанет полностью серийный вариант «Ауры», после чего первые экземпляры удлиненного седана начнут поступать в гаражи государственных структур.
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Президент АвтоВАЗа пообещал, что первые экземпляры новой модели поступят на баланс государственных структур уже до конца текущего года. Таким образом, уже в последнем квартале новинка появится на российских дорогах.
Lada Aura представляет собой удлиненную версию Lada Vesta NG. У новинки улучшенная шумоизоляция, кожаная отделка салона и 1,8-литровый атмосферный двигатель, который работает в паре с китайским вариатором.
Ранее сообщалось, что в неделю АвтоВАЗ выпускает 1−2 удлиненных Aura. «Мотор» перепроверил эту информацию, и в компании нам подтвердили, что с конвейера действительно сходят штучные экземпляры модели «для внутренних испытаний». По неофициальным данным, машины в настоящее время красят в два цвета: белый и черный.