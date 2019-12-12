В России выступили против штрафа за среднюю скорость

Помимо запрета на выписывание штрафов КоАП планируется дополнить положением о том, что все материалы с камер, замеряющих среднюю скорость автомобилей на определенном участке, не могут считаться доказательством нарушения.

На сегодняшний день такие комплексы работают в ряде российских регионов. Две камеры, одна в начале участка, а вторая в конце, считывают регистрационный номер машины, координаты, а также время, за которое автомобиль преодолел расстояние между точками фиксации. Эти данные поступают на сервер для последующего вычисления средней скорости машины. В случае, если автомобилист проехал расстояние слишком быстро, он рискует получит штраф за превышение.