В России выступили против штрафа за среднюю скорость

Помимо запрета на выписывание штрафов КоАП планируется дополнить положением о том, что все материалы с камер, замеряющих среднюю скорость автомобилей на определенном участке, не могут считаться доказательством нарушения.
На сегодняшний день такие комплексы работают в ряде российских регионов. Две камеры, одна в начале участка, а вторая в конце, считывают регистрационный номер машины, координаты, а также время, за которое автомобиль преодолел расстояние между точками фиксации. Эти данные поступают на сервер для последующего вычисления средней скорости машины. В случае, если автомобилист проехал расстояние слишком быстро, он рискует получит штраф за превышение.
Депутаты же обращают внимание на то, что фактически автомобилиста привлекают к ответственности за превышение «средней скорости», однако такого термина нет ни в КоАП, ни в ПДД.
В следующем году в силу вступят новые правила для автомобилистов. В частности, вводится наказание за парковку машин каршеринга во дворе и за езду без номеров даже на новых автомобилях.