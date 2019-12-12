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12:12

В России выступили против штрафа за среднюю скорость

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете такого наказания

© Автодор
Лиза Будрина
В среду, 11 декабря, Госдума приняла в первом чтении проект закона об отмене штрафа за превышение скорости, если это нарушение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины. Депутаты считают, что привлечение автомобилиста к ответственности допустимо только если замер скорости происходил «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Помимо запрета на выписывание штрафов КоАП планируется дополнить положением о том, что все материалы с камер, замеряющих среднюю скорость автомобилей на определенном участке, не могут считаться доказательством нарушения.

На сегодняшний день такие комплексы работают в ряде российских регионов. Две камеры, одна в начале участка, а вторая в конце, считывают регистрационный номер машины, координаты, а также время, за которое автомобиль преодолел расстояние между точками фиксации. Эти данные поступают на сервер для последующего вычисления средней скорости машины. В случае, если автомобилист проехал расстояние слишком быстро, он рискует получит штраф за превышение.

Депутаты же обращают внимание на то, что фактически автомобилиста привлекают к ответственности за превышение «средней скорости», однако такого термина нет ни в КоАП, ни в ПДД.

В следующем году в силу вступят новые правила для автомобилистов. В частности, вводится наказание за парковку машин каршеринга во дворе и за езду без номеров даже на новых автомобилях.

Источник: ТАСС