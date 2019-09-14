Посмотрите на езду формульного болида по дороге общего пользования

Судя по описанию, видео было сделано 12 сентября. Водитель с регистратором принял гоночную машину за Ferrari Формулы-1 из-за характерного раскраса, но, вероятно, речь идёт о болиде Dallara для чемпионата GP2 сезона 2008 года. Поскольку у «формульных» машин отсутствует необходимая светотехника, в качестве «страховки» болида от соседей по потоку выступал красный Chevrolet Corvette.

Поскольку эксплуатация спортивных снарядов на дорогах общего пользования запрещена, видеозаписью заинтересовалась чешская полиция. Стражи порядка расследуют, кто был за рулём болида и как он вообще оказался на дороге общего пользования.