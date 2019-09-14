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21:59

Посмотрите на езду формульного болида по дороге общего пользования

Чешская полиция ищет водителя гоночного автомобиля, попавшего на видеорегистратор

Формульный болид, похожий на гоночную машину «молодёжного» чемпионата GP2 сезона 2008, заметили в трафике на обычном шоссе. Необычное транспортное средство попало в объектив видеорегистратора на автомагистрали D4 возле чешского города Пршибрама. Пилотом уже заинтересовалась местная полиция.

Судя по описанию, видео было сделано 12 сентября. Водитель с регистратором принял гоночную машину за Ferrari Формулы-1 из-за характерного раскраса, но, вероятно, речь идёт о болиде Dallara для чемпионата GP2 сезона 2008 года. Поскольку у «формульных» машин отсутствует необходимая светотехника, в качестве «страховки» болида от соседей по потоку выступал красный Chevrolet Corvette.

Поскольку эксплуатация спортивных снарядов на дорогах общего пользования запрещена, видеозаписью заинтересовалась чешская полиция. Стражи порядка расследуют, кто был за рулём болида и как он вообще оказался на дороге общего пользования.

Впрочем, долго искать владельца гоночной техники вряд ли придётся — на видеозаписи видны и номера на антикрыле болида, и регистрационный знак «Корвета». Кроме того, известно, что с 6 по 8 сентября на автодроме в Брно (Чехия) проходил заключительный этап любительской серии BossGP и несколько пилотов были заявлены на старт как раз на машинах Dallara GP2/08.

Источник: YouTube