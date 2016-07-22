Австралийцы придумали идеального человека для ДТП

Австралийцы придумали идеального человека для ДТПУченые показали способного выжить в любой аварии человека
Специалисты австралийской комиссии дорожно-транспортных происшествий разработали макет человека, способного выжить в ДТП, в которые попадают современные автомобили. Манекен получил имя Грэм.
«Правда заключается в том, что наши автомобили развиваются намного быстрее нас. Человеческое тело уже просто не в состоянии справиться с силами, которые воздействуют на него при некоторых авариях», — рассказал инженер из университета Монаша Дэвид Логан, который принимал участие в создании Грэма.
Манекен получил череп большого размера. Это позволило разместить вокруг головного мозга больше спинномозговой жидкости, что уменьшает риск получения серьезной травмы при ДТП. Дополнительные подушки появились и между ребер Грэма. Эти элементы во время аварии работают так же, как подушки безопасности в автомобиле.
Плюс ко всему, у манекена нет шеи. Вместо этого создатели Грэма продлили ребра до черепа. Это решение также направлено на то, чтобы лучше защищать голову. Помимо этого, у манекена коленные суставы выгибаются в обе стороны, а нижние части ног сделаны копытообразными. За счет этого человек с похожей анатомией сможет отпрыгнуть от автомобиля при опасности наезда.
У Грэма и кожа отличается от человеческой. Она сделана толще, в особенности на руках. Это позволяет избавиться от ссадин.
Сейчас Грэм выставлен на всеобщее обозрение в государственной библиотеке Виктории.